Bodrum FK’nın rakibi Erokspor

1'İNCİ Lig'de 20 puanla liderlik koltuğunda oturan Bodrum Futbol Kulübü, milli aranın ardından yarın en kritik maçlarından birine çıkacak. Yeşil-beyazlılar, 19 puanla 2'nci sırada yer alan en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK rakibini yendiği takdirde zirvede tek başına kalacak ve 4 puan fark atacak.

KAZANACAK GÜCÜMÜZ VAR

Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer, çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Milli arada en iyi şekilde çalıştıklarını ifade eden Eşer, "Bu karşılaşmaya kadar üst üste 3 galibiyet aldık. Gol yemeden kazandık. Esenler Erokspor iyi bir takım. Zirve yarışı açısından kritik bir dönemece giriyoruz. Bu maçı kazanacak gücümüz ve kalitemiz var. İstanbul'dan galip gelerek rahatlamak istiyoruz" ifadelirini kullandı.