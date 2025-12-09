Bodrum kayıp

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum FK, Bandırmaspor deplasmanından puansız ayrılarak yara aldı: 2-0. Karşılaşmaya ev sahibi Bandırma atak başladı. Henüz 3. dakikada orta alanda Ndongala'nın pasında topu alan Tanque uzak mesafeden harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. 24'te Dimitrov'un serbest atışında top üstten az farkla auta çıktı. 45+3'te Rahmetullah sağdan çizgiye inip ortaladı. Arka direkte Tanque'nin kafa vuruşunda top auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Bandırma'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

YENİLGİYE ENGEL OLAMADI

48'de Tanque sağdanh ceza alanına girdi. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Ama kaleci Sousa gole izin vermedi. 62'de Bandırma'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bacuna kaleci Sousa'nın sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 72'de Ali Habeşoğlu sol kanattan hızla Bandırma ceza alanına girdi. Vuruşunda kaleci Arda Özçimen gole izin vermedi ve top kornere çıktı. 77'de Rahmetullah topu çevirdi. Ndongala'nın vuruşunda top filelere gitti. Ancak hakem Ozan Ergün elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Karşılaşmayı Bodrum FK 2-0 yenik kapattı.

BURHAN EŞER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Bodrum Futbol Teknik Direktörü Burhan Eşer, Bandırma deplasmanında dün istikrarı tercih ederken on birinde tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, geçen hafta Çorum FK'yı farklı yendikleri maçın on birinde oyuna başlayan Brazao'nun yerine kanatta bu kez Mohammed'e şans tanıdı. Savunma kurgusunda değişiklik yapmayan Burhan Eşer, yine tek forvet olarak Seferi'yi sahaya sürdü.

SAKATLIK ŞOKU

Bodrum FK'da, Bandırma maçında sakatlık şoku yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin deneyimli savunmacını Cenk Şen, 30. dakikada girdiği ikili mücadele sonunda sakatlandı. Bir süre sakat sakat oynayan Cenk, 34. dakikada kendini yere bırakırken, sahayı sedye ile terk etti. Cenk'in yerine 36. dakikada Gökdeniz oyuna dahil oldu. Cenk'in sakatlığını durumu çekilecek MR sonucu belli olacak.