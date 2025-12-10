Evinde coşuyor dışarıda susuyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum FK, iç saha ve deplasman performanslarıyla dikkat çekiyor. Sahasında bu sezon oynadığı sekiz maçta da yenilmeyen Muğla ekibi, dış sahada ise tam tersi bir grafik ortaya koydu. İç sahada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puanı hanesine yazdıran yeşilbeyazlılar bu anlamda ligin zirvesinde yer aldı. Ancak Bodrum ekibi için deplasman bu sezon adeta kabus oldu. Muğla temsilcisi, dış sahada ise sadece iki kez kazanabilirken puan cetveline 8 maçta 8 puan yazdırabildi. Muğla temsilcisi, son olarak önceki gün Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek, üst üste üçüncü hezimetini yaşadı.

BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

Bodrum FK, sol aldığı Bandırmaspor yenilgisiyle büyük fırsat kaçırdı. Haftayı 30 puanla kapatan yeşilbeyazlılar, lider Pendikspor'un Çorum FK'ya yenildiği haftada zirveye oturma şansını tepti. Yeşilbeyazlılar, 4. sırada konumlanırken zirvedeki İstanbul ekibiyle arasında iki puanlık fark bulunuyor. Bodrum ekibi, 14 Aralık Pazar günü yine deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacağı maçı kazanarak dış sahadaki şanssızlığını yenmek istiyor.