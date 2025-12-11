Nereden nereye!

Kariyerinde 17 yaşını doldurmadan yetiştiği Kocaelispor'da attığı gollerle yeşil-siyahlıların unutulmaz oyuncuları arasına giren, henüz 18 yaşında Antalyaspor'la Süper Lig'de patlama yapan, 2020-21 sezonunda 7 gol, 7 asistlik performansıyla "yeni Arda Turan" övgüleri yapılan Bodrum FK'lı Gökdeniz Bayrakdar, bugün 24 yaşında kariyerinin en karanlık günlerini yaşıyor.

ADIM ADIM ERİDİ

Üç sezonda istatistikleri adım adım eriyen Gökdeniz 2022-23 sezonunda 22 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı. 2023- 24'te 38 maçta 9 gol, 5 asist, geçen sezon da 33 müsabakada 4 gol katkısında bulundu. Süper Lig'de gol atamayan genç futbolcu, 4 golü de kupada kaydetti. Bu sezon da sadece 1 maça 11'de başlayan Gökdeniz 1 kez ağları sarstı. Genç futbolcuya son darbe ise geçtiğimiz günlerde geldi. TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi. İddialara göre bahis turması oynadığı tespit edilen 2001 doğumlu oyuncu, şimdi 30 ila 90 gün arasında değişen cezalarla karşı karşıya. En ağır senaryoda 2 yıl men bile gündemde. Bir zamanlar yıldız adayı olarak görülen futbolcu, bugün hem saha içinde hem saha dışında dibi gördü. Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkma yarışı verdiği bu dönemde Gökdeniz'in alacağı ceza, belki de kariyerinin dönüm noktası olacak. Ya kendini toplayıp yeniden doğacak ya da Türk futbolunun "kayıp yetenekler" listesine bir isim daha eklenecek.

TRANSFERİ İÇİN DEV EKİPLER YARIŞIYORDU

Yıldızının parladığı dönemde transferi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapıştığı, Avrupa'dan West Ham ve Leipzig'in bile devreye girdiği Gökdeniz Bayrakdar'ın o parlak döneminden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. 2022'de 3 milyon Euro karşılığında Bodrum FK'ya transfer olan genç kanat oyuncusu, burada da beklenen sıçramayı yapamadı.

YUSUF DA PFDK'LIK

Daha önce Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay'ın aldığı cezalarla sarsılan Bodrum'da ikinci soruşturmada Gökdeniz'in yanı sıra Yusuf Sertkaya da ceza ile karşı karşıya geldi. Gökdeniz ve Yusuf'un 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu tespit edildi. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabına göre disiplin sevk süreci tamamlanacak.

