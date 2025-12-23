Bodrum takıldı

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz haftalarda rakiplerine kaybettiği zirveye yeniden ortak olmak isteyen Ege ekibi Bodrum FK, 18'inci haftada sahasında Amedspor ile golsüz berabere kaldı. Maça her iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı.

MAÇ İKİ TARAFA GİTTİ GELDİ

Kaleyi bulan şutun çekilmediği ilk dakikaların ardından 18. dakikada Bodrum FK'da Mert'in pasıyla topla buluşan Brazao'nun sert şutunda top üst direkten yere çarparak oyun alanına döndü. 32'de Seferi'nin pasında savunma Ali'den önce araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 38'de Saba'nın pasında Diagne'nin şutu savunmadan döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda iki ekip de çok daha fazla pozisyona girse de tabelayı değiştiremedi. 54. dakikada Dimitrov sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, Ali'ye pas vermek istedi ancak top savunmadan döndü. Seken topa sağ ayağıyla sert vuran Dimitrov'un şutu da savunmaya takıldı. 57. dakikada ev sahibinde Furkan'ın hatalı pasını kapan Diagne, topu ceza sahası dışındaki sağ iç boşluktaki Dia Saba'ya aktardı. Dia Saba'nın gelişine sert şutunda top auta gitti. 77'de Saba'nın sağdan hareketlenen Mosquera'ya pasında bu oyuncunun şutu kaleyi bulmadı. 90+1. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Afena-Gyan'ın yerden sert ortasında Traore altı pas içerisinde boş kaleye topu gönderemedi. 90+3'te savunma arkasına sarkan Seferi topu kale önüne çevirdi ancak savunma araya girdi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi dün ortalık savaş alanına döndü. Alınan bilgilere göre, kritik karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan atışma kısa sürede arbedeye dönüşürken taş ve cam şişeler havada uçuştu. Yaşananlar kısa süreli paniğe sebep olurken olaylar emniyet güçlerinin araya girmesi sonrası yatıştı. Polis stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.