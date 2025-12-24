Bodrum fırsatı kaçırdı

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e yükselmek isteyen Bodrum FK, 18. haftada evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Amed ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar puanını 32 yaparak averajla 4. sırada, Amed ise 36 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Aradaki farkı kapatma şansını kaçıran Ege ekibinde teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Tek eksik goldü" dedi. Yılmaz, "İlk yarı daha etkiliydik. 3-4 net pozisyonumuz var. İkinci devreye de iyi başladık ama perşembe günü çok zorlu bir deplasmanda Gençlerbirliği kupa maçımız vardı. Onun yorgunluğu ve maça çok az gün kala hazırlanmış olmamız biraz hissettirdi. İnşallah Sarıyer maçıyla 3 puanla ilk devreyi kapatıp ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

MAÇ SONU GERGİNLİK YAŞANDI

Önceki günkü karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik, maç sonuna da sıçradı. Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı. Polis ve jandarma ekipleri taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede TOMA hazır bekletildi. Öte yandan, hareket halinde olan ve içerisinde taraftarların olduğu otobüsün ise camı atılan taşla kırıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yoğun güvenlik önlemleri arasında Amedspor taraftar otobüsleri bölgeden ayrıldı.