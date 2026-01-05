Gökdeniz’e kanca

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK'nın hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile Erzurumspor FK'nın ilgilendiği kaydedildi. Doğu Anadolu ekibinin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Mavi-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla 24 yaşındaki forveti kadroya katmayı hedefliyor. Oyuncunun bahis cezası bugün tamamlanacak olsa da, görüşmelerin önceden başladığı ve prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Genç hücumcu, bu sezon Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK formasıyla 6 maça çıkıp 1 gol attı. Kariyerinde 245 maçta 49 kez ağları havalandıran Gökdeniz'in piyasa değeri 1.4 milyon Euro civarında. Bodrum FK, sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden futbolcusunu kiralamaya sıcak bakıyor.

DOĞANCAN DAVAS İLE ANLAŞMA TAMAM

Takviye çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, orta saha transferi için aradığı ismi Bolu'da buldu. Yeşilbeyazlıların, Boluspor forması giyen 28 yaşındaki deneyimli orta saha Doğancan Davas ile imza aşamasına geldiği ifade edildi. Bu sezon geride kalan süreçte 19 karşılaşmada görev yapan Doğancan, rakip ağları 7 kez havalandırırken, 6 da asiste imza attı. Deneyimli futbolcunun kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.