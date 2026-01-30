Lundqvıst harekatı

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci bölümüne girilirken zirve yarışından uzak kalan Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekipte özellikle orta sahada yaşanan eksikliklerin ardından yönetimin bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmak istediği öğrenildi. Takımın önemli isimlerinden Fredy'nin ayrılığı sonrası oyun kurucu rolünde yaşanan boşluğu doldurmak isteyen Bodrum'un, daha önce Süper Lig'de Göztepe forması da giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i gündemine aldığı belirtildi. Halen İsveç'in köklü kulüplerinden IFK Göteborg'da forma giyen ve on numara pozisyonunda görev yapan Lundqvist'in, teknik kapasitesi, pas kalitesi ve oyun görüşüyle Ege temsilcisinin aradığı profile uygun olduğu ifade ediliyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Kulübü Göteborg ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Ramon Pascal Lundqvist'in kulübünde düzenli forma şansı bulmasına rağmen, Bodrum FK'nın proje ve hedeflerini cazip bulabileceği konuşuluyor. Yaklaşık 1 milyon Euro piyasa değerine sahip olan oyuncu için Bodrum yönetiminin bonservis bedeli ödemeden kiralama formülü üzerinde dur duğu öğrenildi.