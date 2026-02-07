Bodrum’da giden çok gelen yok

TRENDYOL 1. Lig'de sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bodrum FK'da yaşanan düşüş her geçen gün daha da belirgin hale gelirken, geride kalan transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerin yeri de dolmadı. Ege temsilcisinde yönetimsel ve ekonomik sorunların sahaya doğrudan yansıması, hem sportif başarıyı hem de takım bütünlüğünü ciddi şekilde etkiledi. Son haftalarda yaşanan gelişmeler, camiada büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, kulübe uzun süredir maddi destek sağlayan Öztürk Ailesi'nin yönetimden çekildiğini açıklaması, sürecin kırılma noktası oldu. Bu kararın ardından mali küçülmeye gitmek zorunda kalan yeşil-beyazlı ekipte kadroda çözülme hız kazandı ve takımın iskeletini oluşturan oyuncuların birer birer veda etmesi dikkat çekti.

Bu ayrılıkların en çok ses getirenlerinden biri, Ganalı savunma oyuncusu Musah Mohammed oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Bodrum FK'da istikrarlı performansıyla öne çıkan Musah Mohammed, Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye transfer olarak kulüpten ayrıldı. Bu

transfer, Bodrum FK'daki küçülme politikasının sahaya yansıyan en net örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Takımın tecrübeli isimlerinden Fredy, Çorum FK'ya transfer olurken, Dimitrov ise Amedspor'un yolunu tuttu. Hücum hattının önemli oyuncularından Okita ise yurt dışına açılarak Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC ile sözleşme imzaladı. Yaşanan bu ayrılıklara rağmen Bodrum FK, ara transfer döneminde kadrosuna

eni bir takviye yapmadı.

YEŞİL-BEYAZLILARDA ALİ'YE TALİP VAR

BODRUM FK'nın 21 yaşındaki hücum oyuncusu Ali Habeşoğlu'na talipler artmaya başladı. Yeşil-beyazlı ekibin sezon başında Ayvalıkgücü Belediyespor'dan kadrosuna kattığı genç yeteneğe, Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un ilgi gösterdiği öğrenildi. Bu sezon 29 maçta forma giyen ve 6 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Ali'nin, kariyerinde önemli bir basamak olarak gördüğü bu transfere olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Genç oyuncunun Bodrum FK ile olan sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor. Alanyaspor cephesinin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve sezon sonunda resmi adım atmayı planladığı öğrenildi. Bodrum yönetiminin ise Ali için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu kaydedilirken, yaz transfer dönemi için anlaşmanın sağlanması bekleniyor.