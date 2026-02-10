Bodrum FK her şeye rağmen

BİRİNCİ Lig'de üst üste birçok kriz yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig yarışına sorunsuz devam ediyor. Önce yönetim değişikliğine giden, ardından kadrosundaki as oyuncularını satmak zorunda kalan ve son olarak teknik direktörü Burhan Eşer'in bahis soruşturması kapsamında 6 ay men cezası almasıyla sarsılan yeşil-beyazlılar, lig sonuncusu Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Olumsuzlukların gölgesinde son 3 maçını gol yemeden kazanan Ege temsilcisi puanını 42'ye çıkarıp 4'üncü sıraya kadar yükseldi.

GOL YEMEDEN 10 GOL ATTI

ARA dönemde Fredy, Dimitrov, Musah Mohammed ve Okita gibi as oyuncularını kaybetmesine rağmen pes etmeyen Bodrum, Adana Demir'i gol yağmuruna tuttu. Sakarya, Serik ve Adana Demirspor maçlarını toplam 10 gol atarak kazanan Muğla temsilcisi Play-Off iddiasını da ortaya koydu.

TARAFTARA ARMAĞAN

SÜPER Lig potasına doğru ilerleyen Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz galibiyeti taraftara armağan ettiklerini dile getirdi. Yılmaz, "19 günde 5 maç oynadık. Cumartesi günü de evimizde Keçiörengücü ile karşı karşıya geleceğiz. Motivasyonumuz çok yerinde. Güzel ve önemli bir galibiyet alındı, oyuncularımı kutluyorum" dedi.