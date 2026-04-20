Bodrum FK garantiledi

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off hattına kalmayı garantiledi. Erzurumspor ise Süper Lig'e yükseldi. 4. dakikada Erzurumspor sağ kanattan hızlı atağa çıktı. Rodriguez, Eren'den altığı pasla ceza yayının sağından içeri sokulup karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'dan dönen topu penaltı noktası solunda alan Mustafa Fettahoğlu, sağ ayağıyla vurdu, kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-1. 21'de Brazao çaprazdan ortasını yaptı, arka direkte boş kalan Ege'nin gelişine röveşatasında yakın köşede iyi yer tutan kaleci Erkan, topu iki hamlede kontrol etti. 39'da Bodrum FK'nın sol kanattan ceza alanı yan çizgisinin hemen gerisinden Brazao ile kullandığı serbest vuruş vuruşta savunmadan seken topa penaltı noktasının önünde bomboş kalan Seferi gelişine vurdu, top üstten dışarı gitti. İlk yarı 1-0 Erzurumspor üstünlüğü ile tamamlandı.

BERABERLİK GOLÜNÜ SEFERİ HAZIRLADI

49'da sol kanattan Berşan'ın kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Yusuf kafayı vurdu, tp direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü. 55'te Seferi'nin şutunda savunmadan seken topu hemen sağında kontrol eden Ali Habeşoğlu, dönerek sol ayağıyla nefis bir vole vurdu ve top sağ üst köşeden ağları havalandırdı: 1-1. 68'de gelişen Erzurumspor atağında Rodriguez, İsmail ile girdiği mücadelede topu kazanıp kale alanı çaprazından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ancak hakem bu pozisyonda İsmail'le bir faul yapıldığını belirtip topu Bodrum FK'ya verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

ALİ HABEŞOĞLU 4 MAÇ SONRA

Bodrum FK'nın Seferi'den sonra en golcü 2. oyuncusu olan Ali Habeşoğlu, 4 maç sonra skorla buluştu. İstanbul, Ümraniye, Çorum FK ve Bandırma ağlarını havalandıramayan genç forvet, dün Erzurum filelerini sarsarak suskunluğunu bozdu. Bu sezon ligdeki 12. golünü atan 21 yaşındaki oyuncu, sezon başında Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edilmişti. Öte yandan Muğla temsilcisinin yenilmezlik serisi 7 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 4 galibiyet alan Bodrum FK, üst üste 3. beraberliğini de dün almış oldu