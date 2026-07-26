Bodrum FK kolları sıvadı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, sessiz kaldığı transfer döneminde, atağa geçmeye hazırlanıyor. Şu zamana kadar sadece Altınordu'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Arslan'ı alan yeşil-beyazlılar, Başakşehir forması giyen 25 yaşındaki sol bek Emre Kaplan'ı kadrosuna kattı. Son iki sezondur Ümraniyespor'a kiralanan 2001 doğumlu oyuncunun bonservisinin alındığı ve kısa süre içinde takımın Bolu kampına katılacağı öğrenildi. Emre, geçen sezon İstanbul ekibi ile 30 karşılaşmada görev aldı.

İKİ İSİM DE BİTTİ BİTİYOR

Öte yandan Ege temsilcisi, Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta sahası Boran Başkan ve Beşiktaşlı 19 yaşındaki kanat forvet Devrim Şahin transferlerini bitirmeye yaklaştı. İki futbolcunun da kiralık olarak yeşil-beyazlı forma giyeceği bildirildi. Boran, geçen sezon 3 Süper Lig, 1 kupa maçında forma terletti. Devrim Şahin ise 2025-26'da Beşiktaş'ta Süper Lig'de 4, kupada da 2 maça çıktı.

TRANSFERİN GÖZDESİ ALİ

Bodrum FK'nın genç santrforu Ali Habeşoğlu (21) için yeni Avrupa kulüplerinin devreye girmeye devam ettiği iddia edildi. Ümit Milli Takım formasını terleten 1.90 boyundaki golcüye son olarak Almanya'dan FC Schalke 04 ve Fransa'dan Le Mans'ın talip olduğu ileri sürülmüştü. Şimdi de Hollanda'dan PSV Eindoven kulübünün, Bayern Münih'e sattığı İsmail Saibari yerine forvet hattını Ali ile doldurmak istediği öne sürüldü.