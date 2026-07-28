Bodrum’dan örnek proje

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, örnek bir tribün uygulamasına imza attı. Yeşil-beyazlılar, Güney Kale Arkası Tribünü D Blok'ta bulunan alanda 148 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere ailelere ücretsiz sezonluk kombine tanımlaması yapacak. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar ile birlikte, engelli, gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz kombine verecek. Başvuruların bilet@bodrumspor.com.tr sitesi üzerinden yapılacağını belirten kulüp yetkilileri 65 yaş üstü, engelli, şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz tarafından, 2026/2027 sezonunda Bodrum İlçe Stadyumu Kuzey Kale Arkası Tribünü A Blok'ta bulunan alanda, engelli bireyler, gaziler, gazi ve şehit yakınları ile 65 yaş üstü taraftarlarımız için için kontenjan dahilinde sezonluk kombine tanımlaması yapılacaktır."

PASSOLİG SAHİBİ OLMA ŞARTI VAR

Konu için kulüpten yapılan açıklamanın devamında ise "Kombine tanımlamasının yapılabilmesi için aile bireylerinin her biri adına düzenlenmiş, 01.06.2027 tarihine kadar geçerliliği bulunan ve Bodrumspor logolu aktif Passolig kartına sahip olunması zorunludur. Aile Tribünü başvurularının değerlendirilebilmesi için başvuruların anne, baba ve en az 1 çocuğu kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Eksik aile bireyleri ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır" denildi.