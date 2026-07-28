Orta sahaya genç yetenek

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Muğla temsilcisinin, Kayserispor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Eray Özbek ile ilgilendiği öğrenildi. Sarılacivertliler, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladığı iddia edildi. 23 yaşındaki Kayseri doğumlu oyuncu kariyerine Kayserispor altyapısında başlarken, gösterdiği performansın ardından 2019'da A takıma yükseldi. Oyuncunun Kayserispor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi. 36

MAÇTA FORMA GİYDİ

Kayserispor formasıyla son üç sezonda toplamda 36 maçta forma giyen ve rakip ağları 2 kez havalandıran Eray, orta sahanın çeşitli bölgelerinde

görev yapabiliyor. Türkiye U16 Milli Takımı'nda 3 karşılaşmada görev alan genç yetenek, son dönemde U20 seviyesinde de ay-yıldızlıların kadrosuna çağrıldı. Ege ekibi şu zamana kadar transfer döneminde Altınordu'dan orta saha oyuncusu Ege Arslan ve Başakşehir'den sol bek Emre Kaplan'ı renklerine bağladı. Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta sahası Boran Başkan ve Beşiktaşlı 19 yaşındaki forvet Devrim Şahin transferlerini de bitirmeye yaklaştı.