Bodrum FK ve Muğla ışık verdi

Muğla'yı Trendyol 1'inci Lig'de temsil eden Bodrum FK ve Muğlaspor hazırlık maçlarında ışık verdi. Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, özel karşılaşmada karşı karşıya gelirken, müsabakayı Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Maçın ikinci yarısında Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamladı. Bodrum FK bugün kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacak.

BAŞKAN MENAF KIYANÇ İZLEDİ

Muğlaspor ise yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü; Salem Bouajila (2) ve Driton Camaj'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelede etkili bir performans sergileyen yeşil beyazlılar, yeni transferleri Salem Boujaila (2) ve Driton Camaj golleriyle galibiyete uzandı. Karşılaşmayı Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Şenol Çiçek ile Sportif Direktör Tolga Tağ da tribünden takip etti. Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürecek.