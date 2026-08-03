Bodrum’da Ali’ye Cim-Bom talip

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Bodrum FK'nın genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nu gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek ve geleceğe yatırım yapmak amacıyla 21 yaşındaki santrforu yakından takip ettiği, oyuncuyla ilgili scout raporlarının olumlu olduğu belirtildi. Henüz resmi teklif yapılmazken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Bodrum FK ile temas kurabileceği ifade edildi. Geçen sezon Bodrum FK formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Habeşoğlu, ligde 41 maçta 12 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Ümit Milli Takım'a kadar yükselen golcü, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.

2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Ali Habeşoğlu, geçtiğimiz sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Bodrum FK'ya transfer olmuş ve uzun vadeli sözleşmeye imza atmıştı. Genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. Bu nedenle Bodrum FK'nın bonservis konusunda elini güçlü tutması bekleniyor. Piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon Euro seviyesinde bulunan Ali Habeşoğlu, yaşının genç olması ve gelişim potansiyeli nedeniyle Türk futbolunun en dikkat çeken yerli santrfor adayları arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın resmi adım atması halinde transfer yarışının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.