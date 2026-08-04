Haberler Bodrum FK Ali’nin son kararı Fransa Ali’nin son kararı Fransa Bodrum FK'nın parlayan yıldızı, yurt içinde kariyerine devam etmek istemiyor. Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Mans’ın teklifine sıcak bakıyor. DOĞANCAN BİNGÖL













Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin yükselen yıldızı Ali Habeşoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 22 yaşındaki santrfor, Fransa'ya transfer oluyor. Hatay Antakya doğumlu 1.90'lık pivot santrfor, bu sezon yeşilbeyazlı formayla gösterdiği performansla yurt içinin yanı sıra Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 47 maçta 14 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Habeşoğlu, fizik gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyordu. Türkiye U21 Milli Takım'da da formayı giyen genç yetenek, yurt dışı macerasına Fransa 2. Ligi'nden başlayacak.





SEVGİLİSİ DE FRANSA'DA

Transferin en dikkat çeken yanı ise Habeşoğlu'nun özel hayatıyla ilgili. Oyuncunun futbolcu sevgilisi Göknur Güleryüz daha önce Fransa ligi ekiplerinden Toulouse'a transfer olmuştu. Bu durumun, Ali'nin kararında önemli rol oynadığı öğrenildi. Çift, Fransa'da bir araya gelme fırsatı bulacak. Le Mans, uzun süredir Habeşoğlu'nu takip ediyordu ve somut teklif sunan ilk kulüp oldu.