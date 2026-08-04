Ali’nin son kararı Fransa

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin yükselen yıldızı Ali Habeşoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 22 yaşındaki santrfor, Fransa'ya transfer oluyor. Hatay Antakya doğumlu 1.90'lık pivot santrfor, bu sezon yeşilbeyazlı formayla gösterdiği performansla yurt içinin yanı sıra Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 47 maçta 14 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Habeşoğlu, fizik gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyordu. Türkiye U21 Milli Takım'da da formayı giyen genç yetenek, yurt dışı macerasına Fransa 2. Ligi'nden başlayacak.
SEVGİLİSİ DE FRANSA'DA
Transferin en dikkat çeken yanı ise Habeşoğlu'nun özel hayatıyla ilgili. Oyuncunun futbolcu sevgilisi Göknur Güleryüz daha önce Fransa ligi ekiplerinden Toulouse'a transfer olmuştu. Bu durumun, Ali'nin kararında önemli rol oynadığı öğrenildi. Çift, Fransa'da bir araya gelme fırsatı bulacak. Le Mans, uzun süredir Habeşoğlu'nu takip ediyordu ve somut teklif sunan ilk kulüp oldu.
Habeşoğlu'nun menajeri, kariyer gelişimi açısından Fransa'nın ideal bir basamak olacağını değerlendiriyor. Bodrum FK yönetimiyle görüşmeler olumlu ilerliyor. Kulübün bonservis beklentisini karşılayacak bir teklifin masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddettiği, kariyerini yurt içinde sürdürmek istemediği öğrenildi. Genç forvetin, ligin ilk haftalarında Bodrum FK forması giyse de yaz transfer dönemi bitmeden Ege temsilcisinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.