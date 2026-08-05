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Bodrum FK’da Seferi şoku

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK’da Seferi şoku
Muğla'nın Trendyol 1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK'dan ayrılan Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi, ligdeki rakiplerden Kayserispor'la anlaştı. Bodrum ekibinde 2 sezon forma giydikten sonra kulübe veda eden 30 yaşındaki Seferi Türkiye'de kaldı. Seferi geçen sezon ligde 17 gol, 7 asistle Bodrum FK'yı hücumda sırtlamıştı. Gökdeniz Bayrakdar'ı da Göztepe'ye kaptıran, Ali Habeşoğlu'nun da büyük ihtimalle Avrupa'ya transfer olacağı yeşil-beyazlılar, hücum hattından sıfırdan bir rotasyonla yeni sezona başlayacak. Ege ekibi ligin ilk haftasında 9 Ağustos'ta Bursaspor'u evinde konuk edecek.
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