Bodrum FK’da Seferi şoku

Muğla
'nın Trendyol 1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK'dan ayrılan Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi, ligdeki rakiplerden Kayserispor
'la anlaştı. Bodrum ekibinde 2 sezon forma giydikten sonra kulübe veda eden 30 yaşındaki Seferi Türkiye
'de kaldı. Seferi geçen sezon ligde 17 gol, 7 asistle Bodrum FK'yı hücumda sırtlamıştı. Gökdeniz Bayrakdar'ı da Göztepe
'ye kaptıran, Ali Habeşoğlu'nun da büyük ihtimalle Avrupa
'ya transfer olacağı yeşil-beyazlılar, hücum hattından sıfırdan bir rotasyonla yeni sezona başlayacak. Ege ekibi ligin ilk haftasında 9 Ağustos'ta Bursaspor'u evinde konuk edecek.