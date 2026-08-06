Bodrum’dan gençlik atılımı

Trendyol 1'inci Lig'de geçen sezon play-offta Süper Lig'e dönüş fırsatını kaçıran Bodrum Futbol Kulübü
, Bursaspor
'la pazar günü evinde oynayacağı 2026-2027 sezonunun ilk maçına hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, lige güçlü başlayacaklarını belirtti. Transfer döneminde genç oyuncuları tercih eden yeşil-beyazlılarda Taner Ankara, "Bodrum'un misyonu, mottosu, vizyonu; genç oyuncuları parlatıp onlara kariyer kazandırmak. Önümüzdeki dönemde hep beraber izleyeceğiz. İyi bir sezon geçiririz inşallah. Zaten takımda da ağabey dediğimiz tecrübeli oyuncularımız da çok fazla. İyi bir ekibiz, yine çok iddialı bir takımız. Önümüzdeki dönem inşallah futbolcu arkadaşlarımızın emeğiyle güzel bir sezon olur. Oyuncularla, her biriyle toplantılar yapıp, bu çocukların hepsi esasında fedakarlık yaparak Bodrum'a geldiler. Kariyer mi, para mı seçim yapıp kariyer için geldiler" dedi.