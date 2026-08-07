Bodrum FK’dan çifte takviye

Trendyol 1'inci Lig'de transfer döneminde genç yeteneklere yönelen Bodrum Futbol Kulübü , Antalyaspor'dan santrfor Kerem Kayaarası ve gurbetçi orta saha oyuncusu Enes Koç'u da renklerine bağladı. Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayıp U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Kerem ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Avusturya ekibi FC Dornbirn forması giyen ve bonservisi Austria Lustenau'da bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. Enes de Kerem gibi U19 Milli Takımı'nda görev yapıyor.