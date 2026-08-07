Bodrum FK’nın sessiz misafiri

Türk futbolunun en sıra dışı hikayelerinden biri Bodrum FK tesislerinde yaşanıyor. Futbolcuların her gün antrenman yaptığı sahanın hemen yanında, Kurtuluş Savaşı döneminde şehit olduğu belirtilen bir askerin mezarı bulunuyor. Bodrum'da yıllardır halk arasında "yatır" olarak anılan bu alan, kulüp için yalnızca tarihi bir hatıra değil, aynı zamanda manevi bir sembol olarak görülüyor. İlk kez tesislere gelenleri şaşkına çeviren bu görüntü, Bodrum FK'da ise yıllardır süregelen bir geleneğin parçası. Maç günleri futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları takım otobüsüne binmeden önce yatırın başına giderek dua ediyor.

MANEVİ ATMOSFER

Kulüp içinde birçok kişi bunun kendilerine manevi güç verdiğine inanıyor. Hatta uzun yıllardır kulüpte görev yapan bazı çalışanlar, Bodrum FK'nın üst üste yaşadığı şampiyonluklar ve Süper Lig'e kadar uzanan tarihi yükselişinde bu manevi atmosferin de önemli bir payı olduğunu düşünüyor. Antrenman sahasının sadece birkaç metre yanında bulunan yatır, top sesleri ve düdükler eşliğinde sessizliğini korurken, futbolcular için de adeta bir saygı noktası haline gelmiş durumda. Profesyonel bir futbol tesisinin içerisinde böyle bir manzarayla karşılaşmak alışılmış bir durum olmasa da Bodrum FK'da bu görüntü günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Bodrum'da yaşayan birçok kişi tarafından "yatır" olarak bilinen bu alanın geçmişte de yöre halkı tarafından ziyaret edildiği ve manevi değeri olduğuna inanıldığı belirtiliyor. Kulüp içinde bazı çalışanlar ise sportif başarıların sadece sahadaki mücadeleyle açıklanamayacağını düşünüyor.

ANLAMLI BİR TESADÜF

Kimileri bunu anlamlı bir tesadüf olarak görüyor. Kimileri ise manevi bir güç olduğuna inanıyor. Ancak herkesin ortak noktası aynı. Vatanı uğruna canını veren bir şehidin hatırasına duyulan saygı. Bodrum FK'da maç günü geldiğinde ise yıllardır değişmeyen o gelenek bir kez daha yaşanıyor. Futbolcular önce yatırın başında dua ediyor, ardından takım otobüsüne binerek sahaya çıkacakları mücadeleye doğru yola koyuluyor. Türk futbolunda benzerine çok az rastlanan bu hikâye, Bodrum FK'yı yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, yaşattığı manevi gelenekle de farklı bir yere taşıyor.

İLK GELDİĞİM ZAMAN ŞAŞIRDIM

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, yatırın kulüp için taşıdığı anlamı anlatırken bunun sadece futbol başarısıyla ilgili olmadığını vurguladı. Eşer, "Bizim için önemli bir misafir. Kurtuluş Savaşı şehidi olarak geçiyor. Şehidimiz için şunu söylüyorum. Allah razı olsun. Ülkemiz için şehit oldu. Vatan toprağı için canlarını verdiler. Yıllar boyunca bu toplum var oldukça toplumun şehidine sahip çıkması gerekir. Buranın yerel halkı buraya gelip çaput bağlıyordu. Çok şaşırıyordum. O derece kutsal bir yerdir. Onun yüzü suyu hürmetine başarımızı ona bağlıyoruz" dedi.

UĞUR GİBİ GELİYOR

Bodrum FK'nın savunma oyuncusu İsmail Tarım ise yatırın çocukluğundan beri tesislerde bulunduğunu söyledi. Aynı sahalarda 11 yaşından bu yana futbol oynadığını belirten Tarım, "Biz geldiğimizden beri buradaydı. Ben 11 yaşındayken de burada maç yapardık. Hep görüp şaşırırdık. Böyle bir şeye alışık değildik. Bazen geceleri 'Buradan bir şey mi çıkacak' diye düşünüyorduk. Korkuyorduk. Ama zamanla alıştık. Şimdi bize uğur gibi geliyor. Başına gidip dua okuyoruz. Bir futbol tesisinin içinde böyle bir yer olması gerçekten çok farklı" diye konuştu.