Bodrum FK’da yaprak dökümü

Bodrum FK'da 8 oyuncuyla yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipte geçen sezon forma giyen futbolculardan Gökdeniz Bayrakdar, Taulant Seferi, Omar Imeri, Dino Hotic, Sirozhiddin Astanakulov, Cenk Şen ve Alper Potuk farklı nedenlerle takımdan ayrılırken, kiralık sözleşmesi sona eren Mert Yılmaz da Antalyaspor'a geri döndü. Bodrum FK'nın hücum hattında görev yapan Gökdeniz Bayrakdar Göztepe'ye, forvet Taulant Seferi Kayserispor'a, orta saha Omar Imeri Batman Petrolspor'a, hücum oyuncusu Dino Hotic Iğdır FK'ya, Sirozhiddin Astanakulov Ozgon'a ve savunma oyuncusu Cenk Şen Kayserispor'a transfer oldu. Alper Potuk ise Bodrum FK'dan ayrılmasına rağmen henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Bir başka ayrılık ise sağ bek Mert Yılmaz ile yaşandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yılmaz, Antalyaspor'a geri döndü. Peş peşe yaşanan ayrılıklarla kadrosunda önemli bir değişim yaşayan Bodrum FK'da yönetimin transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle ayrılan oyuncuların bölgelerine takviye yapılması planlanırken, yeşil-beyazlıların yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniden şekillendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.