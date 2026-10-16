  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Bodrum FK Bodrum FK’da Berkay’dan siftah

Bodrum FK’da Berkay’dan siftah

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK’da Berkay’dan siftah

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek ilk dış saha galibiyetini alan Bodrum FK'da genç sol kanat Berkay Aslan, profesyonel liglerdeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Ausburg altyapısında yetişip sezon başında Başakşehir altyapısından kiralanan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu ligde ikinci kez forma şansı bulduğu müsabakada golle tanıştı. Sarıyer maçının 27'nci dakikasında Fernando'nun yerine oyuna giren Berkay, 75'inci dakikada skoru 4-0'a getiren gole imzasını attı. Geçen sezon U19 PAF Ligi'nde Başakşehir formasıyla 29 maçta görev yapan genç krampon, 12 kez rakip fileleri sarstı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA