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'da listede

Buca'da Yılmaz Özlem listede

18.09.2019, 14:07

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group 'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını sürpriz şekilde ayıran yönetim, halen 'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı 'i beklerken rotayı 'un eski kaptanı 'e çevirdi.

Başkan Cihan Aktaş'ın 2008-2010 yılları arasında Bucaspor'da forma giyip 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyonluklar yaşayan Yılmaz Özlem'le görüşüp olumlu cevap aldığı ifade edildi. Hafta sonuna kadar teknik adam sorununu çözmesi beklenen sarı-lacivertlilerde Eriş ya da Özlem'den birinin kesin olarak takımın başına geçmesi bekleniyor.

DHA

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