Ci Group Buca’da iki oyuncu yolcu

TFF Üçüncü Lig 1. Grup'ta oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Ci Group Buca'da yönetim, devre arasında iki futbolcuyla yollarını ayıracak.

TFF Üçüncü Lig 1. Grup'ta oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Ci Group Buca'da yönetim, devre arasında iki futbolcuyla yollarını ayıracak. Silivrispor maçı öncesi Cafercan Aksu ile vedalaşan sarı-lacivertli yöneticilerin, kadroya girmekte zorlanan Erhan ile kaleci Ceyhun Demircan ile de vedalaşacağı öğrenildi.

YÖNETİM KOLLARI SIVADI

İzmir ekibinin ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için kolları sıvadığı ve bazı oyuncularla prensipte anlaştığı ifade edildi. Son maçta deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kalan Ci Group Buca galibiyeti de unuttu. Ligin 16. haftasına kadar toplam 3 teknik adam değiştiren sarı-lacivertliler, 22 puan toplayıp zirvenin uzağında kaldı.