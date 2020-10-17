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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928'de 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

1928'de 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika... Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 1928'de 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bucaspor 1928'de 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA

17.10.2020, 08:58

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanı sıra idari kadrodaki 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Manisaspor'u konuk edecek.

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