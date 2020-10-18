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Haberler Bucaspor Buca 1928 fırtınası

Buca 1928 fırtınası

Sarı-lacivertliler, Ege derbisinde evinde ’a yarım düzine gol atarak gövde gösterisi yaptı, puanını 9’a çıkardı.

Buca 1928 fırtınası
Giriş Tarihi: 18.10.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 evinde Manisaspor'a gol yağdırdı. Fırtına, Tarzan'ı 6-1 yendi. Maçın 12. dakikasında Berke, Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 13'te Tunç Murat atışı ağlara yolladı: 1-0. 14'te hakeme itiraz eden Gökhan, ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 22'de Berke'nin sağdan ortasında Tunç Murat kafayı çaktı: 2-0. 33'te Cuma farkı üçe çıkardı: 3-0. 44'te Burak'ın pasında Oğuz topla buluşup harika vurdu: 4-0. 45+1'de Kaan ortaladı, Murat tamamladı: 4-1. 68'de Murat'ın şutundan sonuç gelmedi. 77'de Tunç Murat, Lider'in müdahalesiyle yerde kaldı hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 78'de Ahmet atışı filelere yolladı: 5-1. 90+2'de üç dakika önce sahaya giren Sabahattin, Tunç Murat'ın pasında skoru belirledi: 6-1. Bucaspor 1928 maçı 6-1 kazandı ve ligde puanını dokuza çıkardı.

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