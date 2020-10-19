Bucaspor çok mutlu

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele Bucaspor 1928 sahasında Manisaspor'u 6-1 yenerek gövde gösterisi yaptı. Rakibine yarım düzine gol atan sarı-lacivertiler puanını 12'ye çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Farklı galibiyetle averajını da yükselten İzmir temsilcisi, ilk 5 haftada rakip filelere 12 gol atmayı başardı. Kalesinde 4 gol gördü. Fırtına artı 8 averajla, aynı puana sahip olduğu Fatsa Belediyespor'un önünde grupta birinci sırada yer aldı. ARIKAN:

"KALICI OLMAYIZ"

Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik patronu İbrahim Nadir Arıkan, ilk çıktığı maçta Manisaspor'u 6-1 mağlup etmeyi başardı. Oyuncularının ortaya koyduğu performanstan dolayı kutlayan genç teknik adam, "Ligde dördüncü hafta sonunda averajla liderliğe yükseldik. Bundan sonra orada kalıcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Kulüp olarak bunu başaracak potansiyel ve gücümüz var" dedi.