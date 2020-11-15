Zirve aşkıyla

Misli.com 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka ve 1928 Bucaspor bugün birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. İki İzmir kulübü de deplasmanda üç puan için mücadele edecek. Hafta içi oynayacağı Arhavi maçı rakipteki korona virüs vakaları yüzünden ertelenen Karşıyaka, Samsun Çarşamba İlçe Stadı'ndaki saat 13.00'te başlayacak maçta Çarşambaspor önünde ter dökecek. Kritik karşılaşmayı Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek. Kaf-Kaf, bu sezon çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken sahadan hiç boynu bükük ayrılmadı.

FIRTINA SERİ PEŞİNDE

1.Grup'ta hafta içi mesaisinde Artvin Hopaspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, bugün Nevşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Nevşehir Gazi Stadı'nda 13.00'te başlayacak maçta Volkan Şeker düdük çalacak. Sarı-lacivertliler ligde topladığı 19 puanla lider Diyarbekirspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Fırtına deplasmanda rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.