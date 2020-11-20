Buca coştu

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde oynadığı maçta Kızılcabölükspor'u 3-0 yendi. Geçen hafta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen İzmir ekibi, yenilgiyi de telafi etti. 21. dakikada Ufuk gelişine düzgün vurdu: 1-0. 40. dakikada frikikte topun başına geçen Oğuz, meşin yuvarlağı çatala yolladı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 88. dakikada Kızılcabölükspor ceza sahasında oluşan karambolde Sabahattin maçın skorunu belirledi: 3-0.



FIRTINA'DA 4 EKSİK

Bucaspor 1928'te 4 eksik vardı. Ev sahibi ekipte bir oyuncunun korona virüs testi pozitif çıkarken, kırmızı kart cezalısı Yalçın Eycan Kaya ve tedavileri süren Bartu Gökçen ile Burak Sürmeli forma giyemedi. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, ilk 11'de iki değişiklik yaptı. İzmir ekibinin deplasmanda Nevşehir'e 2-1 yenildiği maçta görev yapan kaleci Şener Özcan yedek soyundu. Yerinde Kıvanç Küçükkarış oynadı. Kırmızı kart cezalısı Yalçın'ın yerinde de Ufuk Er görev yaptı.