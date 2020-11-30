Buca 1928 doludizgin

3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yenerek zirve yarışını kayıpsız kapatan Bucaspor 1928'de moraller yerinde. Kritik deplasmanda kaza yaşamayan sarı-lacivertliler 2'de 2 yaparak seri galibiyetlere başladı. Kızılcabölükspor'u sahasında 3-0 yendikten sonra Malatya'dan da üç puanla dönen Fırtına, grupta 25 puanı bulanan İzmir ekibi, 28 puanla Diyarbekir'in ardından 2. sırada bulunuyor.
HEDEF ÇANKAYA FK
Serisine devam etmek isteyen sarı-lacivertliler gözünü çarşamba günü sahasında oynayacağı Çankaya Futbol Kulübü maçına çevirdi. Yeşilyurt Belediyespor maçını unutmak zorunda olduklarını belirten Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Zirveyi istiyorsak yolumuza kayıpsız devam etmek zorundayız. Çarşamba günü Çankaya FK'yı mağlup edip galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
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