Bucaspor fırtınası

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Fatsa Belediyespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen zirve yarışındaki Bucaspor 1928, evinde Edirnespor'u 3-1 yenerek yoluna devam etti. Sarı-lacivertliler 17. dakikada Oğuz'un golüyle perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 Bucaspor 1928'in üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk Edirnespor 52'nci dakikada Ahmet'le skora dengeyi getirdi. İzmir ekibi 75. dakikada Berke ile yeniden öne geçerken, son sözü 90. dakikada Enes söyledi: 3-1. Bucaspor bu sonuçla 32 puana yükselip ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertli ekip, devrenin son maçları öncesi rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İzmir ekibi maçın bitiminde büyük bir sevinç yaşarken şampiyonluk sözü verdi.