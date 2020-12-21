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fırtınası

Misli.com 3. 1. ’ta liderlik hesapları yapan temsilcisi Edirnespor’u , ve ’in attığı gollerle yenmesini bildi.

Bucaspor fırtınası
Giriş Tarihi: 21.12.2020

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Fatsa Belediyespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen zirve yarışındaki Bucaspor 1928, evinde Edirnespor'u 3-1 yenerek yoluna devam etti. Sarı-lacivertliler 17. dakikada Oğuz'un golüyle perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 Bucaspor 1928'in üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk Edirnespor 52'nci dakikada Ahmet'le skora dengeyi getirdi. İzmir ekibi 75. dakikada Berke ile yeniden öne geçerken, son sözü 90. dakikada Enes söyledi: 3-1. Bucaspor bu sonuçla 32 puana yükselip ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertli ekip, devrenin son maçları öncesi rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İzmir ekibi maçın bitiminde büyük bir sevinç yaşarken şampiyonluk sözü verdi.

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