Buca 1928’de Aras gitti

Bucaspor 1928 sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 33 yaşındaki golcü Ahmet Aras ile yollarını ayırdı. Aras ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Ahmet Aras sezonun ilk yarısında 8 maçta oynadı, 1 gol attı. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Fırtına 2. yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde günde çift idman yaparak sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Tunç Murat Behram takımdan ayrı çalıştı. Yurt dışında bulunan Oğuz izinli olduğu için kampa katılmadı.