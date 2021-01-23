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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 fabrikası çalışıyor

fabrikası çalışıyor

Bucaspor 1928 fabrikası çalışıyor

23.1.2021

3. Lig 1. Grup'ta devre arasına lider giren Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, altyapıdan yetiştirdikleri isimlerle tüm ligleri beslediklerini söyledi. A takımdan 7 futbolcularına Süper Lig ekiplerinin talip olduğunu kaydeden Aktaş, "Serkan Sefil'i Akhisarspor'a, Doğan Çamlı'yı Ergene Velimeşe'ye, Bartu Gökçen'i Altındağspor'a, Kadir Duruk'u İskenderun FK'ya, Selahattin Seyhun'u da Çarşambaspor'a kiraladık. Bu hafta en az 5 ismi daha kiralık göndereceğiz" diye konuştu. Aktaş, "A takımdan 7 futbolcumuz Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor somut olarak temasa geçti. Bucaspor camiasının oyuncu yetiştirmek genlerinde var. Bizim amacımız Bucaspor'un eski altyapısını geliştirerek daha da üste çıkmak" diye konuştu.

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