Bucaspor yakalandı

MİSLİ.COM 3. Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Ofspor'la 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalarak 2 önemli puan kaybetti ve takipçisi Diyarbekirspor'a yakalandı. İzmir temsilcisi 36 puana ulaşırken, Diyarbakır ekibi de aynı puanla zirveye ortak oldu. Sarı-lacivertliler, 4 Şubat Perşembe günü konuk edeceği Diyarbekirspor'u yenerek yeniden zirvenin tek sahibi olmayı hedefliyor. Ofspor deplasmanında çok net pozisyonları kaçırdıklarını söyleyen teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "İlk 20 dakikadan sonra oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. İyi pozisyonlar yakaladık, ikinci golü çok rahat yapabileceğimiz pozisyonlar da vardı. Yediğimiz golde Burak sakattı, hem eksik oyuncuyla oynadık hem de bu durumdan kaynaklı bir dikkat dağınıklığı oldu. Maalesef Burak'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Kendisinden birkaç hafta yararlanamayacağız" diye konuştu. Bucaspor'da Saruhan da cezalı duruma düştü.