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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 1 puana abone

1 puana abone

Bucaspor 1928 1 puana abone

19.2.2021

MİSLİ.com 3. Lig 1. Grup'ta evinde Arnavutköy Belediye ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 yine büyük fırsatı kaçırdı. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler üst üste 4'üncü maçından 1-1'lik skorla ayrılarak 8 puan kaybetti. Lider Diyarbekirspor'un takıldığı haftayı galibiyetle kapatamayan Fırtına, rakibini 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Balcıoğlu, "Önümüzde çok kritik maçlar var. Ben takımıma inanıyorum. Galibiyet serisini başlatarak hak ettiğimiz yere yani zirveye ulaşacağız" dedi.

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