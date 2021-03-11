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zirve aşkına

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta liderlik hesapları yapan temsilcisi ’nda saat 14.00’te 1877 Alemdağ’ı konuk edecek

Bucaspor zirve aşkına

11.3.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta üst üste Manisaspor ve Payasspor galibiyetleriyle zirve takibini sürdüren 45 puana sahip 2. sıradaki Bucaspor 1928, bugün evinde 1877 Alemdağspor'la karşı karşıya gelecek.

KAZA YAPMAK İSTEMİYORLAR

CEMİL Şeboy Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Sabit Selvi düdük çalacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu galibiyet serilerini sürdüreceklerini belirterek, "Grubumuzda zirve yarışı çok çekişmeli geçiyor. İnanıyorum ki evimizde kazanıp şampiyonluk yolunda kaza yapmayacağız. Sezon sonunda Bucaspor 1928'i bir üst lige taşımak istiyoruz" diye konuştu.

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