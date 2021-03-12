Buca zirveyi kaptı

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, evinde 1877 Alemdağspor'u 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. 17. dakikada Osman'ın ara pasında Cuma'nın şutu kaleci Muzaffer'de kaldı. 36'da Enes'in kullandığı korner atışında Tunç Murat'ın kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya çıktı. 55'te Yusuf'un şutunda Bucaspor kalecisi Berke gol izni vermedi. 66'ta ani gelişen Bucaspor atağında Yusuf Can takımını 1-0 öne geçirdi. 77'de Bucaspor 1928'in Tunç Murat güzel bir gol attı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. 81'de Yalçın'ın ortasında Oğuz'un şutunda topa kaleci Muzaffer sahip oldu.

İZMİR TEMSİLCİSİ FIRTINA GİBİ ESİYOR

MAÇI Bucaspor 2-0 kazanırken, haftayı 1 puanla kapatan Diyarbekirspor'dan liderlik koltuğunu tekrar devraldı. Sarı-lacivertliler üst üste 3. galibiyetini alıp, namağlup serisini 13 haftaya çıkararak 48 puana ulaştı.