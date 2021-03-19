Balcıoğlu'ndan açıklama: "Bizi tahrik ettiler"

3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Artvin Hopaspor'la golsüz berabere kalan Buca 1928, geçen hafta devraldığı liderliği Diyarbekir'e kaptırdı. Maç sonrası yaşanan gerginlikte Buca 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu'nun da içinde yer aldığı bir video Artvin Hopa'nın taraftar sayfalarında paylaşılırken, Balcıoğlu, istenmeyen olayların yaşandığını belirterek kullandığı ifadeler nedeniyle rakipten ve Diyarbakırlılardan özür diledi. Görüntülerde Balcıoğlu'nun, "Diyarbekirspor'dan kaç para aldınız" söylemleri yer alıyordu.

Balcıoğlu, "Maçın başından son dakikaya kadar rakip oyuncuları ve yedek kulübesinin "Buca'yı şampiyon yaptırmayacağız" şeklindeki ifadeleri bizi çok üzdü. Maç sonu tribünlerden inen kişiler tarafından oyuncularımız ve ekip arkadaşlarımıza ağır tahrik ve hakaretlere uğradı. Yapmış olduğum bu hatayı fırsat bilerek, öncesi ve sonrasını keserek yayınlanmış olan videoyu kimlerin ne niyetle servis ettiği de gelinen bu noktada son derece ortadadır" diye konuştu.

BURAK, "MAÇTA SEYİRCİ VARDI"

BUCASPOR 1928'in başarılı oyuncusu Burak Can Kunt, "Artvin'den arzu etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Ancak saha dışına gelirsek maçta binden fazla taraftar vardı, hakem bu şartlardan dolayı da çok etkilendi. Maalesef polisinden gözlemcisine bunları görüp hiçbir uyarıda bulunulmaması bizi gerçekten çok şaşırttı" dedi.