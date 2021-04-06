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Haberler Bucaspor Buca 1928’den amansız takip

’den amansız takip

3. Lig 1. Grup’ta sarı-lacivertli takım lider Diyarbekir’in takılmasını bekliyor

Buca 1928’den amansız takip

6.4.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefini sürdüren Bucaspor 1928, lider Dibarbekirspor'u amansız takibini sürdürüyor. Ligde bitime 5 maç kala zirvedeki rakibinin 55 puanla 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, ligde tam 16 maçtır kaybetmiyor. Bu sezon sadece iki yenilgi alan ve evinde henüz mağlubiyetle tanışmayan İzmir ekibi, perşembe günü sahasında 49 puanla 3. sırada yer alan Yeşilyurt Bld'yi ağırlayacak. Güçlü rakibini yenerek, lider Diyarbekir'in kümede kalma savaşı veren Kemerspor'a takılmasını bekleyecek olan Fırtına, bitime 4 hafta kala zirveyi ele geçirmek istiyor. Buca 1928'de eksik oyuncu yok.
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