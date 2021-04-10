Bucaspor 1928’de yüzler gülüyor

3. Lig 1. Grup'ta evinde Malatya Yeşilyurt'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yenen Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'u amansız takibini sürdürdü. Yaklaşık 40 dakika rakibi karşısında 1 kişi eksik oynayıp kazanmasını bilen Fırtına'da yüzler gülüyor. İzmir ekibi, yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmayı başardı. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Uğur Balcıoğlu, "Öncelikle koca yürekli oyuncularımı kutluyorum, onlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Oyuna gelince; çok iyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarı değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı. Devre arasında oyuncularımıza hiçbir şeyin kolay olmayacağını, asla vazgeçmememiz gerektiğini belirttik. İkinci yarının başındaki kırmızı kart tüm planlarınızı altüst etti ama orada da inananlar ordusu ortaya çıktı ve kazandık. Yarışa devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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