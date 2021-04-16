Bucaspor 1928’de geri sayım başladı

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Çankaya FK'yı 2-1 yenen Bucaspor 1928 bitime 3 maç kala liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Haftalardır Diyarbekirspor'u amansız takibini sürdüren Fırtına, rakibinin Ofspor'la deplasmanda berabere kalmasıyla averajla ilk sıraya yerleşti. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Bucaspor 1928'de teknik patron Uğur Balcıoğlu ellerine gelen fırsatı kaçırmayacaklarını belirtti. Balcıoğlu, "Çok kritik bir galibiyete imza attık. Yenilmezlik serimiz 18 karşılaşmaya çıktı. Artık ipler bizim elimizde, kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız. Şimdi daha çok çalışacağız ve asla ciddiyeti elden bırakmayacağız" dedi. İzmir ekibi, kalan 3 maçta Fatsa, Edirne (D) ve Antalya Kemerspor ile karşılaşacak.

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