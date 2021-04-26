Ne yaptın buca?

Misli.com Üçüncü Lig Birinci Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor 1928, deplasmanda Edirnespor'a 1-0 yenilerek bitime 1 maç kala işini zora soktu. Sarı-lacivertliler çok kritik 3 puan kaybederken, rakibi Diyarbekirspor evinde oynadığı maçta Derincespor'u 2-1 yenerek aradaki puan farkını 3'e çıkardı. 7. dakikada Mazlum'un ortasında Uğur Adem'in kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarıya çıktı. 28'de Oğuz'un ara pasında Tunç'un şutu Edirne kalecisi Yusuf'ta kaldı. 42'de Mehmet'in kullandığı korner atışında Hasan'ın kafa şutunda top üstten auta gitti.

TEK GOL HARUN'DAN GELDİ

52. dakikada ani gelişen Bucaspor 1928 atağında Berke topa istediği gibi vuramadı. 63. dakikada Mazlum'un sağdan ortasında Mehmet bekletmeden vurdu, kaleci Kıvanç gol izni vermedi. 69. dakikada Burak'ın ortasında Tunç'un şutunda kaleci Yusuf topa iki hamlede sahip oldu. 75'te Edirnespor'lu Harun, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 81'de Ahmet'in derinleme pasında Cuma'nın sert şutu kalecide kaldı. 90'da Behiç'in uzaktan denediği şut farklı şekilde auta çıktı. Bucaspor 1928 karşılaşmayı 1-0 kaybederken, büyük bir üzüntü de yaşadı.



OSMAN YOK ENES VAR

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, Edirnespor karşısında ilk 11'de zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Balcıoğlu, Fatsa Belediyespor'u 4-0 yendikleri maçın 8. dakikasında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Osman Işıklı'nın yerine dünkü karşılaşmada Enes Alıç'a görev verdi. Fatsa randevusunda yedek kulübesinde yer alan Enes Alıç, bu kez 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Cuma Menize, Yusuf Can da yedekler arasındaydı.



AKTAŞ'TAN SUÇ DUYURUSU

Bucaspor 1928, deplasmanda Edirnespor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını zora sokmasının ardından başkan Cihan Aktaş, flaş bir paylaşımda bulundu. Diyarbekirspor ile 2. Lig'e çıkma mücadelesi veren İzmir ekibinde Aktaş, Diyarbekirspor orta saha oyuncusu İsmet Şimşek ile Edirnespor oyuncusu Enis Çeliksu'nun konuşmalarını yayınladı. Aktaş, ses kaydıyla beraber suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.