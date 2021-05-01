Bucaspor 1928 mucize arıyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Edirnespor'a 1-0 yenilerek bitime 1 maç kala şampiyonluk şansını zora sokan Bucaspor 1928 bugün evinde Antalya Kemerspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin kritik maçında hakem Adem Cinek düdük çalacak. Sarılacivertli ekipte kart cezalıları Gökhan ve Cuma ile sakatlığı bulunan Eycan forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması için tek başına galibiyet yetmeyecek. Lider Diyarbekirspor deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a kaybeder, Bucaspor 1928 ise kazanırsa mutlu sona İzmir temsilcisi ulaşacak. Diğer tüm sonuçlarda Bucaspor 1928 sezonu ikinci sırada tamamlayacak.