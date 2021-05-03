Bucaspor 1928 finale kilitlendi

3. Lig 1. Grup'ta son hafta evinde Antalya Kemerspor'u 3-0 yenmesine rağmen şampiyonluğu Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928 gözünü artık Play-Off'a çevirdi. Sezon başından bu yana verdiği zirve mücadelesinde önceki hafta Edirnespor deplasmanını 1-0 kaybedip bitime 1 maç kala liderliği rakibine kaptırınca mutlu sona ulaşamayan sarılacivertliler, ligi 2. sırada tamamladı. Buca, Play-Off çeyrek finalinde 5'inci Arnavutköy Bld'yle eşleşti.



''HEDEFİMİZDEN SAPMA YOK''

İLK maçını 6 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacak. İzmir'deki rövanş maçı 10 Mayıs Pazartesi günü 20.30'da Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak. Bucas Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, 2. Lig hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Balcıoğlu, "Gönül isterdi ki direkt lige çıkalım. Ancak biz hedefimizden de asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.