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Haberler Bucaspor 1928 Bucaspor yarı finalde

yarı finalde

, . Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında 'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

1928 Bucaspor yarı finalde
İHA

10.05.2021, 23:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021, 23:24

Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında 1928 Bucaspor, Arnavutköy Belediyespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 54. dakikada Oğuz Aydın ve 73. dakikada Tunç Murat Behram'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan 1928 Bucaspor, bu sonuçlarla yarı finale yükseldi.
1928 Bucaspor, yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile eşleşti.



STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Caner Ak xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx
1928 BUCASPOR: Kıvanç xx, Saruhan xx (Yusufcan dk. 84 ?), Gökhan xx, Alper xx, Ahmet xxx, Burak xx, Ufuk xx, Osman xx, Oğuz xx (Emre dk. 90+3 ?), Berke xxx (Enes dk. 84 ?), Tunç xx
ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Mehmet x - Fuat xx, Okan x, Mustafa xx, Raşit x (Murat dk. 64 x), Mert x (Kaan dk. 86), Aykut xx, Osman x, Umut xx, Ozan x (Erkan dk. 81), Kerem x (Onur dk. 64 x)
GOLLER: Oğuz (dk. 54), Tunç (dk. 74) (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Raşit, Okan, Mert, Aykut, Murat, Osman (Arnavutköy Belediyespor), Berke (1928 Bucaspor)

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