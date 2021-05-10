Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında 1928 Bucaspor, Arnavutköy Belediyespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 54. dakikada Oğuz Aydın ve 73. dakikada Tunç Murat Behram'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan 1928 Bucaspor, bu sonuçlarla yarı finale yükseldi.

1928 Bucaspor, yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile eşleşti.





STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Caner Ak xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx

1928 BUCASPOR: Kıvanç xx, Saruhan xx (Yusufcan dk. 84 ?), Gökhan xx, Alper xx, Ahmet xxx, Burak xx, Ufuk xx, Osman xx, Oğuz xx (Emre dk. 90+3 ?), Berke xxx (Enes dk. 84 ?), Tunç xx

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Mehmet x - Fuat xx, Okan x, Mustafa xx, Raşit x (Murat dk. 64 x), Mert x (Kaan dk. 86), Aykut xx, Osman x, Umut xx, Ozan x (Erkan dk. 81), Kerem x (Onur dk. 64 x)

GOLLER: Oğuz (dk. 54), Tunç (dk. 74) (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Raşit, Okan, Mert, Aykut, Murat, Osman (Arnavutköy Belediyespor), Berke (1928 Bucaspor)