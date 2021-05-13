Fırtına inançlı

3. Lig 1. Grup'a Play-Off ilk etap maçında Arnavut Belediyespor'u geçerek adını yarı final maçına yazdıran Bucaspor 1928'de geri sayım başladı. Normal sezonu 67 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, grup finalinde ligi 56 puanla üçüncü sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, 15 Mayıs Cumartesi günü ilk maçı deplasmanda rövanşı ise 19 Mayıs Çarşamba günü evinde oynayacak. İzmir temsilcisi bu sezon rakibini iki maçta da 1-0'lık skorlarla geçmeyi bildi. Bucaspor 1928, ligde üstünlük kurduğu rakibine karşı Play-Off'ta da bunu sürdürüp adını final maçına yazdırmak istiyor.

TEK DÜŞÜNCEMİZ İKİNCİ LİG

NORMAL sezonda şampiyonluğu ıskaladıklarını ancak psikolojik olarak çabuk toparlandıklarını belirten Buca 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Sezon başında belirlediğimiz hedefe doğru ilerliyoruz. Buca armasını 2. Lig'e taşıyacağız" dedi.

UFUK ER: HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ

BUCASPOR 1928'in başarılı futbolcusu Ufuk Er disiplinli bir şekilde çalışarak hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. Ufuk, "Arnavutköy'ü geçip hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza, bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Kalbi bizimle atan herkese çok teşekkür ederim. Daha hiçbir şey bitmedi, biz bunun farkındayız ve bilincindeyiz. İnşallah hakkettiğimiz o kupayı alacağız. Bütün arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık" dedi.