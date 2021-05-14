Buca finale kilitlendi

MİSLİ.COM Üçüncü Lig'te Arnavutköy Belediyespor'u eleyerek Play-Off yarı finalinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la eşleşen Bucaspor 1928 finale kilitlendi. Normal sezonda şampiyonluğu son anda kaçıran sarılacivertliler rakibiyle ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak, rövanş müsabakası ise 19 Mayıs'ta Cemil Şeboy Stadı'da yapılacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu takımına güvenin tam olduğunu söyledi. Play-Off karşılaşmalarının zorlu ve stresli geçtiğini ifade eden Balcıoğlu, "Biz şampiyonluk yolunda yüreğimizi ortaya koyduk. Camiamızı hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok çalışıyoruz ve inanıyoruz.

Hedefimiz önce final ardından kupa" dedi.

İzmir temsilcisinde sakatlığı süren Eycan Play-Off maçlarında forma giyemeyecek.



BAŞKAN CİHAN AKTAŞ ÇOK İDDİALI

Başkan Cihan Aktaş ise Bucaspor 1928'in yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edeceğine inandığını söyledi. Aktaş, "Alın terimizin karşılığını almak istiyoruz. Hedefe ulaşacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.