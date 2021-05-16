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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928, final için avantajı kaptı: 2-1

, final için avantajı kaptı: 2-1

Bucaspor 1928, final için avantajı kaptı: 2-1

16.5.2021

MİSLİ.COM 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti, final için avantajı kaptı. 34'te Burak Sürmeli'nin kırmızı kart gördüğü sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Berke ve Gökhan'ın (kk) attığı gollerle bayram yaptı.
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