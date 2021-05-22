Bucaspor 1928’de 2. Lig heyecanı

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu 1 puanla Diyarbekirspor'a kaptırdıktan sonra yoluna Play-Off'ta devam eden Bucaspor 1928'de gözler Play-Off final maçına çevrildi. Çeyrek finalde Arnavutköy Belediyesi Gençlik'i yarı finalde ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u eleyerek finalde İskenderun Futbol Kulübü ile eşleşen İzmir temsilcisi, pazartesi günü İstanbul'da oynanacak dev maça odaklandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda pazartesi günü saat 20.00'de yapılacak final maçını kazanarak kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, 2. Lig'e yükselmek için kenetlendi. Ligde geçen sezon Play-Off'ta yarı finalde elenen Buca temsilcisi, bu defa gülen taraf olmak istiyor.

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